Вашингтон, 14 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Компания Disney планирует увеличить производство азиатского контента. Об этом 14 октября сообщает CNN.

Walt Disney

Студия планирует выпустить более 50 фильмов и сериалов к 2023 году — это решение связано с успехом южнокорейского шоу «Игра в кальмара». Disney уже заказал проекты в Южной Корее, Японии, Австралии, Тайване и Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным шоу на платформе Netflix. Его посмотрели более 111 млн пользователей сервиса.