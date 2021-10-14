Вашингтон, 14 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В предстоящие выходные (16−17 октября 2021 года) выйдет новый трейлер кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза. Публикацию с намёком на это 14 октября разместила администрация twitter-страницы проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

«Это не просто сигнал; это предупреждение», — написали в посте создатели картины. Они добавили, что решили напомнить поклонникам франшизы о скором выходе нового видео.

https://twitter.com/TheBatman/status/1448634751565410304

Напомним, 16 октября 2021 года пройдёт фанатский фестиваль DCFanDome, на котором, как ожидается, создатели нового «Бэтмена» расскажут о будущем кинокомиксе. Премьера картины запланирована на 3 марта 2022 года.