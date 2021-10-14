Бишкек, 14 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали жителя села Восток, подозреваемого в изготовлении и продаже наркотиков. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

Милиционеры под видом покупателей приобрели у 61-летнего сельчанина более 2,1 кг конопли. Во время обыска в доме задержанного тот добровольно выдал наркоборцам еще 1,7 кг конопли и 280 конопляных кустов общим весом около 149,8 кг.

Также проживающие в доме квартиранты рассказали сотрудникам милиции о том, что подозреваемый не только продает наркотики своим знакомым, но и периодически просит детей срывать кусты конопли для последующей их продажи.

В итоге против задержанного наркоторговца возбудили уголовное дело по статьям «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств», «Склонение к потреблению наркотических средств», «Посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере от 140 тысяч до 180 тысяч сомов (от 118 тысяч до 152 тысяч рублей).