Пекин, 14 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Китайские СМИ обращают внимание на заявление, сделанное представителем российской политической партии «Единая Россия» Артемом Семеновым в письменном интервью Синьхуа. Как сообщает агентство 14 октября, руководитель рабочей группы ЕР по связям с КПК указывает на совместное претворение в жизнь нашими странами принципа подлинной многосторонней политики в целях создания более справедливой системы управления окружающей средой.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Комментируя ход проходящей в Куньмине, административном центре юго-западной китайской провинции Юннань, 15-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по биоразнообразию, А. Семенов отметил поддержку Москвой и Пекином друг друга по ключевым вопросам и активизацию благодаря этому международного сотрудничества в природоохранной сфере. По мнению российского политика, концепция экологической цивилизации, выдвинутая Китаем, в настоящее время является актуальной, «как никогда».