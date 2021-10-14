Москва, 14 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Лишение должников прав на управление транспортным средством повысит собираемость штрафов, считает адвокат Мадрид Ибрагимов.

Michael Gil Автомобили

Он прокомментировал информацию портала autonews.ru, согласно которой органы ФССП и ГИБДД договорились о системном лишении прав тех жителей России, у кого есть задолженности по штрафам, алиментам и другим платежам. Такую меру собираются применять к злостным неплательщикам долгов.

«Лишение водительских прав в эпоху всеобщего распространения автотранспорта представляет собой очень серьезную проблему. Человек не сможет оперативно ездить на работу, выполнять различные повседневные задачи. В итоге проще будет заплатить штраф или вернуть долги, чем остаться без водительского удостоверения. Тем самым, повысится собираемость штрафов, а также других платежей, включая и алиментные», — сказал Ибрагимов.

Эксперт отметил, что данная мера предусмотрена федеральным законодательством: в соответствии со ст. 67.1 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», приставы могут ограничивать должников в правах, в том числе приостанавливать действие водительских удостоверений.

«Но, с другой стороны, водительское удостоверение — это свидетельство квалификации человека, обладания определенными навыками. По смыслу, это примерно то же самое, что приостановить действие диплома или аттестата о школьном образовании. Но эта мера крайняя, учитывая очень высокий процент должников по штрафам, алиментам, и невозможность повлиять на них иными методами (например, многие должники ездят на автомобилях по доверенности, то есть автомобиль формально им не принадлежит). Так, в России очень высок процент злостных неплательщиков алиментов, воздействовать на которых часто очень сложно, поскольку они не имеют официального заработка, а имущество записывают на родственников. Такая мера как приостановление действия водительского удостоверения позволит надавить на них и заставить погашать задолженность более ускоренными темпами. Например, изъятие автомобилей на дорогах у неплательщиков алиментов привело к тому, что многие из них буквально сразу гасили свои долги», — заявил адвокат.