Мехико, , 19:15 — REGNUM Неделю защиты здоровья мексиканских граждан, проживающих в США, намерено провести правительство Мексики, сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Prensa Latina.

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В Министерстве здравоохранения Мексики заявили, что хотят помочь мексиканским мигрантам, находящимся в США в любом правовом статусе. Для этого в консульских учреждениях Мексики будут организованы ярмарки, обучающие курсы и семинары по профилактике заболеваний, а также измерения уровня глюкозы, артериального давления и массы тела.

Мексиканские врачи протестируют мигрантов на ВИЧ, проверят их зрение и состояние зубов. Мигранты получат рекомендации от врачей, а также информацию о способах интеграции в систему социального обеспечения.

Посол Мексики в США Эстебан Моктесума отметил, что консульства при поддержке Министерства здравоохранения и гражданских организаций станут для мигрантов ключом к основным услугам здравоохранения в Соединенных Штатах.

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