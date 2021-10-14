Пекин, , 19:13 — REGNUM В Китае активно комментируют выступление партийно-государственного лидера страны Си Цзиньпина на торжественном собрании, посвященном 110-летию Синьхайской революции 1911−1912 годов. Как сообщает 14 октября Синьхуа, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан отметил, что глава партии и государства указал основные направления работы на тайваньском направлении.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

На очередной пресс-конференции Ма Сяогуан призвал китайский народ, включая соотечественников по другую сторону Тайваньского пролива, максимально содействовать мирному воссоединению страны в целях осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации.

Напомним, что в своей речи на состоявшемся 9 октября торжественном мероприятии Си Цзиньпин высоко оценил вклад Синьхайской революции и ее лидера Сунь Ятсена в подъем страны.