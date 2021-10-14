Мурманск, 14 октября, 2021, 19:10 — ИА Регнум. В Мурманской области от ковида привито более 53% взрослого населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Вакцинацию от ковида прошли 249 487 человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан). Это 53,68% от плана, который составляет 80% взрослого населения или 464 742 человека», — уточнили в штабе.

От гриппа прививку сделали более 56 тысяч человек, из них более 26 тысяч — дети.

«Еще раз хочу напомнить об опасности заболевания микст-инфекцией, то есть когда и грипп, и коронавирус присутствуют одновременно. Обязательно нужно вакцинироваться для того, чтобы защитить себя от этих инфекций», — сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 207 носителей коронавируса, скончались восемь ковид-пациентов.