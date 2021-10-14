Пекин, 14 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. В Китае готовится очередной космический запуск пилотируемого орбитального корабля «Шэньчжоу-13». Об этом 14 октября сообщает Синьхуа, раскрывая некоторые подробности, о которых проинформировал заместитель директора Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA) Линь Сицян.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Отмечается, что предстоящая миссия экипажа на орбите будет включать два или три выхода в открытый космос с целью установки внешних устройств для манипуляторов — механических рук, а также проведения разнообразных экспериментов, научно-технических и прикладных.

Отмечается, что запуск «Шэньчжоу-13» состоится 16 октября с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.