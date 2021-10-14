Тернате, Индонезия, 14 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 14 октября у побережья острова Тернате в Индонезии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Индонезия

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 145 километрах к западу от города Тернате, очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало. Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась.