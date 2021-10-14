Нижний Новгород, 14 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Бывшего главного экономиста управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По версии следствия, в течение последних четырех лет он помогал своему начальнику в сборе «дани» со своих подчиненных — тот регулярно вымогал у них часть выдаваемых премий. Всего при его пособничестве было собрано 1,8 млн рублей.

Также он предстанет перед судом по обвинению в незаконном сборе «на нужды управления» еще 850 тысяч рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2021 года суд приговорил к году лишения свободы условно экс-начальника финансово-экономического отдела управления ФСИН по Нижегородской области.

Его признали виновным в том, что с 2017 по 2020 года он вместе с руководителями подразделений регионального управления службы исполнения наказаний вымогал у своих подчиненных часть их премий — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с каждого.