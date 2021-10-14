Вашингтон, 14 октября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Студия Mojang выложила в сеть новый снапшот (предварительную сборку игры) версии Minecraft: Caves and Cliffs: Part II («Пещеры и скалы: Часть II»). Публикация была размещена 14 октября на сайте проекта.

Мед в Minecraft

Авторы игры пояснили, что «заменили» генератор случайных чисел, который лежит в основе системы создания мира. Благодаря этому окружающая среда в Minecraft: Caves and Cliffs: Part II стала более разнообразной.

«Он также перемешивает всё в мире, поэтому ожидайте, что все миры будут выглядеть по-разному в этом снапшоте», — написали разработчики. Ознакомиться с описанием нововведений и скачать сборку можно на сайте игры.

Напомним, 16 октября 2021 года состоится онлайн-трансляция Minecraft Live 2021, в рамках которой поклонникам известной «песочницы» предоставят возможность проголосовать за нового моба (существо в игре). Ожидается, что релиз дополнения Minecraft: «Пещеры и скалы: Часть II» состоится до конца ноября 2021 года.