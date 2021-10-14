Нью-Дели, 14 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Традицию омовения идолов в различные водоемы предлагают запретить в Индии, сообщает 14 октября со ссылкой на газету Hindustan Times.

(сс) Scott Dexter Индия

Комитет по контролю загрязнения окружающей среды издал инструкцию в преддверии религиозного празднования Дурга Пуджи (поклонение богине Дурге), содержащую запрет на погружение идолов.

«Традиция погружения идолов в реки, озера, пруды, колодцы и т. д. приводит к загрязнению водных объектов. В дополнение к заиливанию токсичные химические вещества, используемые при изготовлении идолов, создают серьезные проблемы для водных ресурсов», — указано в тексте.

Стоит отметить, что в Индии статуэтки божеств опускают в реки после многодневных индуистских празднований. Согласно священным древним канонам, их надо изготавливать только из необожженной глины с росписью только водорастворимыми красками.