Переславль-Залесский, Ярославская область, , 19:05 — REGNUM 14 октября 2021 года Ярославский областной суд вынес решение по иску об отмене генерального плана городского округа Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Суд отказал в удовлетворении требований истцов отменить соответствующее решение городской Думы Переславля. Генплан Переславля отменен только в части единственного земельного участка в посёлке Лось.

Ярославский областной суд

Генеральный план объединенного городского округа Переславля-Залесского был утвержден в конце декабря 2020 года. Подготовка этого документа проходила в напряженной обстановке, прокуратурой и Минприроды РФ было выявлено множество нарушений, губернатор Дмитрий Миронов просил в ноябре 2020 года приостановить утверждение генплана и максимально учесть пожелания жителей.

В начале 2021 года в Ярославский областной суд поступило несколько исков с требованиями отменить генплан в целом и в части отдельных земельных участков. Мотивированное решение по завершившемуся судебному процессу пока не подготовлено, но истцы от МОО «Родина Александра Невского» уже заявляют о том, что они намерены оспорить данное решение Ярославского областного суда.

«Решение суда по генплану неприятно удивило. Слишком велик диссонанс с представленными в суде обстоятельствами нарушения конституционных прав от застройки побережья Плещеева озера на уникальных историко-культурных ландшафтах и в границах национального парка. Резонансным нарушениям процедуры принятия генплана не дана надлежащая оценка. Ждем полного текста решения, чтобы сформировать позицию для обращения за правосудием в апелляционную инстанцию, будем обжаловать бездействие Ярославского областного прокурора» — заявил координатор МОО «Родина Александра Невского» Евгений Архипов.

Напомним, Департамент строительства Ярославской области и Переславская межрайонная прокуратура внесли предписания в адрес главы городского округа об устранении нарушений законодательства при разработке генплана в срок до 10 апреля 2022 года.

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