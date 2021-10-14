Москва, 14 октября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Все британские спутники связи OneWeb, запущенные 14 октября с космодрома «Восточный», успешно выведены на орбиту. Об этом сообщается на странице корпорации «Роскосмос» в Twitter.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от российского разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении.

Напомним, ракета «Союз-2.1б» с очередными спутниками OneWeb стартовала с космодрома «Восточный» в 12:40 мск. По результатам запуска число космических аппаратов британской компании на орбите достигло 358.