Сыктывкар, 14 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба прокомментировал высокую смертность от ковида за сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За последние сутки скончались от ковида 15 человек. Никто из них не был привит. Я не случайно вам об этом говорю […] Мне кажется, очень убедительная статистика для тех, кто еще думает прививаться или нет», — заявил чиновник.

По его словам, в республике завершили вакцинацию 261 тысяча человек сделали прививку.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 267 человек.