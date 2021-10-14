Нарын, Киргизия, 14 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Жители Нарына (Киргизия) недовольны задержкой подготовки системы электроснабжения к зимнему периоду, сообщает 14 октября Turmush.

Mrsk-cp.ru Энергетики

В городе продолжаются отключения электроэнергии. Жителям тяжело в холодные дни, когда нет ни угля, ни электроэнергии.

Причина задержки ремонта — в поздним поступлении необходимых запчастей — утверждает директор Нарынского филиала «Востокэлектро» Исмаил Жабагиев.

«В 2021 году планируется ремонт на 38 подстанциях. К данному времени завершили работы на 35 из них. В городе Нарын ведется ремонт на последних 3 подстанциях. Теперь отключения будут всего на 15 минут <…> По планируемым строительным работам план выполнили только на 76%. Подорожали ГСМ, металл, поэтому в тендерах не участвуем, а стараемся заключать контракты с соседними странами и вот так проводить свою работу. А доставка запчастей из зарубежных стран занимает больше времени. Поэтому и работы по подготовке к зиме запоздали», — утверждает киргизский энергетик.

ИА REGNUM напоминает, что за 30 лет власти Киргизии потратили на развитие энергосистемы страны около $1 млрд долларов, но в республике по-прежнему сохраняется дефицит электроэнергии.