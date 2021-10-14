София, 14 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Окружной суд Софии приговорил местного жителя Любомира Якова к трем годам заключения условно и 200 часам общественных работ за угрозы в адрес председателя Народного собрания (парламента) Болгарии Ивы Митевой. Об этом 14 октября сообщило болгарское телевидение.

Франсиско Гойя «Разбойник Эль Марагато угрожает брату Педро ружьём» (ок.1806)

Согласно официальной информации, в сентябре нынешнего года Яков отправил в министерство юстиции Болгарии электронное письмо, в котором пообещал «жестоко расправиться с ненавистным политиком».

«Я живу в Софии, у меня есть оружие, и я убью Митеву. Я знаю, где живут ее мать и ребенок», — написал он в своем послании. Указанное письмо было передано Митевой, которая восприняла его как угрозу жизни и здоровью.

По этому делу софийская прокуратура возбудила уголовное производство. Подозреваемый был задержан в городе Стара-Загора. «Внятно объяснить причину своего поведения задержанный не смог», — говорится в отчете правоохранителей.

Как выяснилось, 26-летний Яков ранее уже привлекался к ответственности за «телефонный терроризм»: он сообщил о якобы заложенной бомбе на автовокзале в Пловдиве. Помимо прочего, несколько лет назад его судили за мелкую кражу и хулиганство.