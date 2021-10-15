Вашингтон, 15 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. На этой неделе агенты пограничного патруля в Аризоне обнаружили более 22 кг таблеток, предположительно фентанила, спрятанных в пикапе. Количество изъятий синтетического опиоида на юго-западной границе США продолжает расти, сообщает 14 октября Fox News.

Rosgvard.ru Наркотики

Прием всего одной таблетки может привести к смерти. Согласно данным Управления по борьбе с наркотиками США, 42% таблеток, которые проверяются на фентанил, содержат не менее двух миллиграммов наркотика, что считается смертельной дозой.

Таможенная и пограничная служба США сообщила, что 11 октября утром остановила белый Ford F-150 на иммиграционном контрольно-пропускном пункте возле Амадо, штат Аризона. Собака привлекла внимание агентов к грузовику, в котором в итоге была обнаружена контрабанда.

Ранее полиция, работавшая около международного моста Идальго в Техасе, перехватили кокаин и метамфетамин на сумму $739 800 за один день.

Тем временем директор полиции города Ларедо, штат Техас,Рэнди Хаурассказал, как его агенты обнаружили метамфетамин на сумму в $1,9 млн в машине 29-летнего мужчины, возвращавшегося в штат. Он пытался въехать в США на автомобиле Nissan 2014 года выпуска и вез два пластиковых контейнера с почти 45 кг метамфетамина.