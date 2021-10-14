Екатеринбург, 14 октября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В Свердловской области расширили список профессий, обладатели которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает областное управление Ропотребнадзора.

Вакцина «Спутник V»

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Постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских. В перечень добавлены работники сфер социальной защиты, здравоохранения и социального обслуживания, многофункциональных центров, общежитий, музеев, объектов транспортной инфраструктуры, библиотек, а также выставочных залов и площадок.

Все эти категории граждан должны к 15 ноября поставить первый компонент. А до 15 декабря им надлежит обзавестись вторым компонентом. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области для работников ряда сфер ввели обязательную вакцинацию.