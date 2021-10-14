Тегеран, 14 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Заверения Вашингтона о том, что он готов вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделки, вызывают большие сомнения, сообщили 14 октября в пресс-службе МИД Ирана.

Бог хитрости и обмана Локи

Заместитель иранского министра иностранных дел Али Багери на встрече с заместителем генсека внешнеполитической службы ЕС Энрике Мором заявил, что не только США раздают пустые обещания, но и европейские участники ядерной сделки свои обязательства в полном объёме не выполняют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 октября, американский спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли заявил, что Вашингтон готов на определённых условиях расширить свои обязательства по ядерной сделке.