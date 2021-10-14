Тайбэй, 14 октября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Разыграть «тайваньскую карту» в игре против Китая выглядит для многих американских стратегов таким логичным решением, что споры ведутся лишь о форме стравливания Пекина и Тайбэя, а не о самом принципе. Что же может противопоставить этим планам Китай и почему Вашингтон вынужден торопиться в своих антикитайских приготовлениях, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Chinamil.com.cn ВВС Китая

Формально признав «принцип единого Китая», США фактически постоянно пытаются этот принцип обойти. Пример с Тайванем показывает попытку вырастить и усилить сепаратизм, «переманив» остров в американский лагерь противостояния Китаю. Противостояние, в котором Вашингтон старается заполучить Тайвань в качестве союзника, включает и военный аспект, причем продвинулись США и в политической, и в военной «накачке» Тайваня весьма далеко. Только вот Китай уже доказал свое умение выжидать, одновременно наращивая мощь. Так что задача для Пекина сводится к тому, чтобы все тайваньские «игры» США упирались в невозможность нападения на Китай. А время все больше работает в этом вопросе против Вашингтона. Читайте статью Владимира Павленко

Тайваньская ставка США и как Китай ей противостоит