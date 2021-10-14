Москва, 14 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Бывшая девушка рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова, прокомментировала слухи о её отношении с женатым мужчиной. Об этом 14 октября пишет издание Elle Girl.

Скриншот с YouTube Анастасия Решетова

Модель назвала предположения своих поклонников «очередной порцией левого вброса», за которые кто-то заплатил. «…я не считаю нужным оправдываться и тем более показывать вам свою личную жизнь», — жёстко высказалась Решетова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анастасия Решетова сообщила подписчикам, что приняла ислам. Пользователи Сети связывают смену религии модели с её новым романом.