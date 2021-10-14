Сыктывкар, 14 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Республика Коми получит инфраструктурный бюджетный кредит в 2,6 млрд рублей. Об этом в своем видеообращении заявил глава региона Владимир Уйба.

Rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба

Первый проект предполагает строительство жилого микрорайона с инфраструктурой и школой на 820 мест.

«Весь этот проект для республики будет стоить 1,6 млрд рублей. Более 13 млрд рублей составляет стоимость всего проекта. Остальные средства вложит инвестор», — сообщил чиновник.

Второй проект — строительство завода по производству фанеры с созданием более 700 рабочих мест.

Бюджетный кредит регион должен будет погасить до 2039 года.

«Выплачивать его будем не из собственных денег, а из налоговых поступлений которые придут от реализации проектов. Ожидается, что первый проект отдаст в виде налогов 2 млрд рублей, второй — более 12 млрд рублей. То есть вкладываем 2,6 млрд, а получаем более 14 мрд рублей. Более, чем выгодно», — подчеркнул Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка получит инфраструктурный кредит на 267 млн рублей.