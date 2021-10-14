Самара, 14 октября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Дистанционное обучение в школах Самары продлили до 7 ноября для учеников с 6 по 10 классы. Соответствующий приказ департамента образования Самары опубликован на сайте городской администрации.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

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Так, руководителям муниципальных школ Самары приказано обеспечить предоставление подведомственным образовательным организациям с 17 октября по 7 ноября 2021 года включительно для обучающихся 6−10 классов данных школ образовательных услуг в дистанционном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 6 октября 2021 года всех учащихся 6−10 классов в школах и учреждения дополнительного образования города Самара перевели на дистанционное обучение.