Вашингтон, 15 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден 29 октября проведет встречу с Папой Римским Франциском, а затем примет участие в двухдневном саммите лидеров G20 в Риме, сообщает 14 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Во время саммита Байден надеется достичь соглашения по минимальному глобальному налогу в размере 15%, сообщили официальные представители Белого дома.

Отметим, что это будет вторая зарубежная поездка Байдена в качестве президента, в рамках которой он примет участие в конференции ООН по климату, известной как COP26, которая пройдет в Глазго, Шотландия, 1−2 ноября.

Встреча Байдена с Папой Римским пройдет на фоне того, как некоторые римско-католические епископы в США упрекают Белый дом за поддержку абортов.

Напомним, что сам Байден является католиком и регулярно посещает церковь. Его жена, Джилл Байден, также будет присутствовать на встрече с Папой Франциском.