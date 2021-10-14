Вашингтон, 14 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Актёр Тайлер Поузи планирует плотно заниматься музыкой. Об этом 14 октября пишет издание Е!

Скриншот с YouTube Тайлер Поузи

Поузи записал мини-альбом, который назвал Past Life («Прошлая жизнь»). Как отмечает издание, пластинка посвящена особо тревожному этапу в жизни артиста — его наркозависимости. «Я прошел через несколько действительно серьезных вещей за всю свою жизнь, и я просто стараюсь подходить к ним с не очень серьезным отношением», — поделился Поузи.

ИА REGNUM напоминает, что Тайлер Поузи стал популярен благодаря роли в сериале «Волчонок». Шоу вышло в 2011 году и насчитывает шесть сезонов.