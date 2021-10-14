* талибами — запрещённая в России организация

Анкара, , 18:30 — REGNUM Переговоры провёл турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Анкаре 14 октября, сообщает Anadolu.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказали о том, как обстоят дела в Афганистане, а Анкара от имени «исламского мира» предложила им скорректировать свою политику, например, разрешив женскому населению работать.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые после захвата власти в Афганистане побывали в Турции с официальным визитом. Во главе делегации — афганский министр иностранных дел Амир Хан Моттаки.

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