Вашингтон, 14 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Nintendo вряд ли выпустит консоль, которую в сети знают под кодовым названием Switch Pro. Об этом 14 октября сообщает портал Wccftech.

Nintendo Switch

Известный инсайдер NateDrake утверждает, что компания сейчас разрабатывает совершенно новое устройство, которое будет поддерживать разрешение 4K и функцию Nvidia DLSS (позволяет снизить нагрузку на процессор видеокарт Nvidia при запуске игр с высоким разрешением). Он отметил, что не знает, какое название компания даст новому устройству и заявил, что сам будет называть его «Switch 4K».

Напомним, ранее Nintendo неоднократно опровергала слухи о том, что в ближайшее время может представить новую консоль. В сентябре 2021 года компания заявила, что пока не планирует выпускать какую-либо иную версию Switch, кроме её OLED-варианта, который поступил в продажу 8 октября 2021-го.