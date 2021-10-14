Инсайдер: Switch Pro в прошлом, Nintendo работает над 4K-консолью c DLSS
Вашингтон, 14 октября, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Nintendo вряд ли выпустит консоль, которую в сети знают под кодовым названием Switch Pro. Об этом 14 октября сообщает портал Wccftech.
Известный инсайдер NateDrake утверждает, что компания сейчас разрабатывает совершенно новое устройство, которое будет поддерживать разрешение 4K и функцию Nvidia DLSS (позволяет снизить нагрузку на процессор видеокарт Nvidia при запуске игр с высоким разрешением). Он отметил, что не знает, какое название компания даст новому устройству и заявил, что сам будет называть его «Switch 4K».
Напомним, ранее Nintendo неоднократно опровергала слухи о том, что в ближайшее время может представить новую консоль. В сентябре 2021 года компания заявила, что пока не планирует выпускать какую-либо иную версию Switch, кроме её OLED-варианта, который поступил в продажу 8 октября 2021-го.