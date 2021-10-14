Тбилиси, , 18:30 — REGNUM В Тбилиси на площади Свободы 14 октября проходит митинг в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает грузинский телеканал «Формула».

Грузия. Протест Иван Шилов © ИА REGNUM

Протестующие требуют освобождения Саакашвили из тюрьмы. Демонстранты, среди которых значительно количество приехавших в столицу из провинции, сосредоточены не только на площади Свободы, но и на других площадях Тбилиси. Часть из них прошла маршем по проспекту Руставели. Протестующие, скандируя «Свободу Мише!», несут транспаранты в его поддержку, размахивают флагами Грузии, США и ЕС. На большом уличном телеэкране показываются кадры триумфальной для Саакашвили «Революции роз» 2003 года. «Миша научил нас бороться за свободу. Мы научились у него всему. В 2002 году во всей стране не было света, а сейчас свет есть, и это заслуга Миши», — заявила одна из протестующих.

Руководство оппозиционного «Единого национального движения» в ближайшее время должно выступить на площади Свободы перед митингующими. Сообщается, что в центре Тбилиси сосредоточено большое количество полицейских, в том числе, и сил специального назначения, а проспект Руставели перекрыт ими.

Напомним, что оппозиция требует освобождения бывшего президента Михаила Саакашвили, находящегося с 1 октября в тюрьме города Рустави.