Москва, 14 октября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. В России, если говорить о путях, которые выбирает ее молодежь, борются тенденции одичания и высокого стремления к знаниям и умениям. Почему последнее может и не приносить пользу стране и что этому можно противопоставить, рассказывает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Буржуазия притесняет рабочих

Да, просматривая итоги различных, вплоть до высокостатусных мировых, соревнований по наукам и технологиям, можно и нужно радоваться прекрасным результатам, которые часто показывают российские участники, особенно молодые. Но что сможет удержать талантливого учащегося от того, чтобы, получив образование, не уехать из России туда, где лучше платят? Можно ли найти выход только в том, чтобы постоянно заливать деньгами вчерашних выпускников, или же есть и другие способы удержать умы в России? К сожалению, проблема «утечки мозгов» до сих пор остается актуальной для России, и решать ее надо срочно. Читайте статью Платона Беседина

Куда и кому утекают из России умы и таланты