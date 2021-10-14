Пекин, 14 октября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Традиционный ноябрьский пленум Центрального Комитета Компартии Китая в этом году станет особенным. В чем важность и необычность задач, которые предстоит в ближайшем будущем решать китайскому руководству, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Дело не только в том, что в следующем, 2022 году заканчивается десятилетие пребывание у власти нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина. После решений, принятых на ХIX съезде КПК в 2018 году, Си Цзиньпину не придется «автоматически» оставлять свой пост, как это предусматривалось ранее, в системе преемственности Дэн Сяопина. Тем не менее будущий год должен стать временем подведения итогов программ, чье авторство связывают с нынешним руководителем КПК и Китая в целом. Какие новшества принес Китаю Си Цзиньпин и как развивается китайская стратегия вовне и внутри страны? Читайте статью Владимира Павленко

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