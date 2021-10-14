Кострома, , 18:38 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов объяснил, в чём по его мнению заключались ошибки костромских самовыдвиженцев в Госдуму на выборах. Об этом он рассказал на круглом столе с участием политиков и СМИ, организованном Комитетом гражданских инициатив.

Председатель ИК КО Михаил Барабанов

Напомним, ранее избирательная комиссия Костромской области отказалась регистрировать самовыдвиженцев Михаила Долматова и Владимира Михайлова из-за недостаточного количества собранных подписей. Согласно федеральному законодательству, каждый самовыдвиженец должен предоставить в областной избирком автографы как минимум 3% избирателей, проживающих на территории округа — в случае с Костромской областью 16 364 экземпляра. Долматов и Михайлов сдали по 17 181 и 17 180 подписей, достоверными из них были признаны 15 184 и 16 005 автографов.

«Я хочу обратиться к кандидатам с просьбой сдавать подписные листы не в последний день их приёма. Об этом говорилось представителям обоих самовыдвиженцев , они все рекомендации прослушали внимательно, и сделали по-своему. Собрали бы по 17 тысяч и принесли, и собирали себе дальше про запас. Разумеется, то, что вы сдали, отдано обратно не будет. Но никто не мешает собирать подписи в двух экземплярах, чтобы под вторым в случае технических ошибок осталось поставить только подпись и дату. Да, это тяжёлая организационная работа — но и реальная возможность. Это гораздо легче, чем непонятно где искать недостающие для регистрации голоса… Кто за чем шел. Если господин Долматов за шоу приходил, он шоу и получил, до сих пор неоцененное. А господин-то Михайлов приходил, между прочим, реально за мандатом. Никто ему не препятствовал, кроме него самого — плохому танцору всегда чего-то мешает. Не рекомендую присутствующим здесь политикам идти по той же неверной дорожке, по которой шли наши самовыдвиженцы » , — сказал Барабанов.

Владимир Михайлов, проигравший все суды по регистрации на выборах, не согласился с этим мнением и заявил, что будет рад увидеть председателя избиркома на скамье подсудимых. Долматов на встрече не присутствовал.

«Вы все говорите — спасибо, что пришли на встречу, Михаил Владимирович (Барабанов — ИА REGNUM). А я это по-другому рассматриваю. Психологи говорят, что иногда человека тянет на место преступления. Так вот, этот человек знает, что он сделал. Я с удовольствием понаблюдаю, как он будет сидеть на скамье подсудимых и его привлекут к ответственности за те нарушения, которые они сделали», — сказал политик.

Напомним, в сентябре в Костромской области прошли 93 избирательных кампании разного уровня. По их итогам был замещён 521 мандат. Депутатом Госдумы от региона стал Алексей Ситников («Единая Россия»).

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