Кострома, 14 октября 2021, 18:38 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Костромской области Михаил Барабанов объяснил, в чём по его мнению заключались ошибки костромских самовыдвиженцев в Госдуму на выборах. Об этом он рассказал на круглом столе с участием политиков и СМИ, организованном Комитетом гражданских инициатив.
Напомним, ранее избирательная комиссия Костромской области отказалась регистрировать самовыдвиженцев Михаила Долматова и Владимира Михайлова из-за недостаточного количества собранных подписей. Согласно федеральному законодательству, каждый самовыдвиженец должен предоставить в областной избирком автографы как минимум 3% избирателей, проживающих на территории округа — в случае с Костромской областью 16 364 экземпляра. Долматов и Михайлов сдали по 17 181 и 17 180 подписей, достоверными из них были признаны 15 184 и 16 005 автографов.
Владимир Михайлов, проигравший все суды по регистрации на выборах, не согласился с этим мнением и заявил, что будет рад увидеть председателя избиркома на скамье подсудимых. Долматов на встрече не присутствовал.
Напомним, в сентябре в Костромской области прошли 93 избирательных кампании разного уровня. По их итогам был замещён 521 мандат. Депутатом Госдумы от региона стал Алексей Ситников («Единая Россия»).
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