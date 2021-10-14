Екатеринбург, 14 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Свердловской области усилена группировка на месте тушения торфяника под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

24.mchs.gov.ru Задымление воздуха

Как отмечает и.о. руководителя главка Иван Павленко, дополнительно туда прибыла аэромобильная группировка в количестве 30 человек. А количество торфяных стволов увеличили до 26.

Работы по тушению продолжаются. Усилия направлены на протушивание скрытых очагов. Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь этих очагов составляет 4,8 га. Утром 14 октября местные жители жаловались на сильное задымление.