Курган, 14 октября, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Власти Курганской области рекомендуют руководителям муниципальных школ сдвинуть сроки школьных осенних каникул и провести их с 25 октября по 6 ноября. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осенний букет

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Соответствующее письмо было направлено в муниципальные органы управления образованием. Каникулы продлеваются в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу и ОРВИ в регионе.

«Надеемся, что принимаемые нами меры будут эффективными, и после ноябрьских праздников дети вернутся за парты. Добавлю, что вопрос о переходе на дистанционное обучение в школах в настоящее время не рассматривается», — пояснил Андрей Кочеров.