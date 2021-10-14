Бишкек, 14 октября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Международные резервы Киргизии по итогам сентября 2021 года превысили $3 млрд 241,1 млн (232,9 млрд рублей), достигнув максимума со времен обретения страной независимости. Об этом говорится в материалах национального банка республики.

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За последний месяц их объем удалось увеличить на $380,4 млн (27 млрд 334 млн рублей), а по сравнению с началом текущего года — более чем на $433 млн (31 млрд 116 млн рублей).

Отметим, что прежний рекордный уровень международных валовых резервов нацбанка Киргизии был зафиксирован в августе 2020 года и составил $2 млрд 769 млн (198 млрд 974 млн рублей).