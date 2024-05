Лондон, 14 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл вошли в число партнеров и инвесторов компании Ethic, управляющей активами на $1,3 млрд, сообщает 14 октября ИА Красная Весна со ссылкой на The Mirror.

При этом они объявили о своем переезде в США на своем веб-сайте Archewell, заявив, что эта сделка поможет им «воплотить свои ценности в жизнь».

После переезда в США и отказа от финансирования со стороны королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри уже заключили несколько сделок с крупными компаниями, в том числе со стриминговыми сервисами Spotify и Netflix.

В рамках этих договоров создаётся документальный фильм об играх Invictus, в создание которых инвестировал Гарри, и детском сериале о приключениях девушки Перл, исполнительным продюсером которого стала Меган.

Еще одна крупная денежная сделка, подписанная Сассеками, — это сделка со Spotify. Они будут выпускать подкасты, которые продвигают «разнообразные и вдохновляющие голоса» под брендом Archewell Audio. С момента подписания контракта был выпущен короткий трейлер и рождественский специальный подкаст.

Ранее принц Гарри совместно с известной телеведущей Опрой Уинфри создали документальный сериал о психическом здоровье. Программа была показана на потоковом сервисе Apple, Apple TV+, и называлась The Me You Can’t See. Гарри стал «директором по воздействию» в BetterUp, который обеспечивает коучинг сотрудников и помощь в области психического здоровья.

Кроме того, в 2021 году было объявлено, что Гарри выпустит «абсолютно правдивые» мемуары.

«Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал», — заявил Гарри о своей книге.