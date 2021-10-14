Подгорица, 14 октября, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Согласно данным статистического ведомства Monstat, цены на товары и услуги для личного потребления, измеряемые индексом потребительских цен, в сентябре 2021 года составили в среднем около 0,5 процента по сравнению с августом.

Pixabay.com Инфляция

В сентябре по сравнению с тем же месяцем 2020 года потребительские цены в среднем выросли на 2,9 процента."Наибольшее влияние на ежемесячный уровень инфляции оказал рост цен на одежду, овощи, твердое топливо, хлеб и крупы, обувь, горюче-смазочные материалы для автомобилей», — говорится в сообщении Монстата.

Рост потребительских цен в период с января по сентябрь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем составлял более 1,8 процента.