Лондон, , 08:16 — REGNUM Принц Уильям, герцог Кембриджский, раскритиковал одних из самых богатых людей в мире за то, что они используют сови деньги для космических гонок и туризма, вместо того, чтобы пытаться исправить планеты на Земле. Об этом 14 октября сообщает Associated Press.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон Frankie Fouganthin

Уильям озвучил свое неодобрение в интервью BBC, через день после того, как канадский актёр Уильям Шетнер отправился в «космическое пространство» в рамках туристического суборбитального полёта корабля New Shepard компании Blue Origin, главой которой является Джеф Безос.

«Нам нужны самые лучшие в мире мозги и умы, направленные на ремонт этой планеты, а не на поиск следующего места для жизни», — сказал Уильям, который является вторым в очереди на британский престол.

Напомним, что миллиардеры Илон Маск и Ричард Брэнсон также вкладывают средства в космический туризм.