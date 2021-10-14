Самара, 14 октября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Инфекционные поликлиники намерены создать в Самарской области. Об этом 14 октября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на пресс-конференции «COVID-19: Вчера и сегодня. Вакцинация».

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По его словам, ранее медработники старались разделить потоки пациентов внутри каждой поликлиники.

«В каждой поликлинике есть несколько отделений. И в каждом из них есть инфекционная зона. Но количество заболевших велико, и потоки становятся неуправляемыми. Поэтому мы решили разделить отделения и сделать ковид-поликлиники», — сообщил Бенян, добавив, что в инфекционных поликлиниках будут принимать пациентов с температурой, ОРВИ и с COVID-19.

Министр сообщил, что в этой неделе такой подход будет применен в двух поликлиниках города Самары: №4 и №6.

В связи с этим Бенян попросил жителей области с пониманием отнестись к тому, что им придётся обращаться в другие поликлиники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 14 октября в Самарской области за сутки выявили более 750 носителей коронавируса.