Москва, , 20:28 — REGNUM Традиция открывать заседание вновь избранной Госдумы РФ выступлением старшего по возрасту депутата может дать любопытный «срез эволюции» думских настроений с 11 января 1994 года до наших дней. О том, как тяжело преодолеть традиционную инерцию старта и чем ее можно «перебить», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Пусть традиция открытия Госдумы это не жестко оформленный ритуал и «протокол» этот соблюдался не каждый раз, многое переходило и повторялось от созыва к созыву. Как, например, печальная особенность делиться на первом заседании некими умозрениями, не имеющими прямого отношения ни к внутреннему положению дел в России, ни к причинам, которые к данным результатам привели. Впрочем, ярким выступлениям, которые содержали концентрированный анализ происходящего, место находилось, особенно в самые насыщенные моменты современной российской истории. Что же это были за моменты и какие выступления смогли стать запоминающимися, точными и актуальными? Читайте статью Андрея Маленького

Новая Государственная дума. Лиха беда — в начале?