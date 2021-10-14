Нальчик, 14 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии введены новые ограничительные меры в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. С 15 октября 2021 года возможность полной загрузки помещений кинотеатров, театров, спортзалов и стадионов предусматривается при условии наличия у посетителей QR-кодов. Об этом говорится в указе, подписанном главой региона Казбеком Коковым. Без предоставления QR-кодов такие заведения будут работать с ограничениями.

QR-код

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«Стационарные объекты общественного питания могут быть заполнены не более чем на 50% от общей вместимости, залы театров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, кинотеатров (кинозалов) — не более чем на 75% от общей вместимости при соблюдении профилактических мероприятий, в том числе рассадки зрителей с соблюдением дистанции не менее метра, разобщения потоков зрителей (кроме членов одной семьи). В противном случае число посетителей мероприятий ограничивается 75%», — говорится в сообщении пресс-службы главы субъекта РФ.

При этом «возможна организация работы указанных объектов общественного питания, объектов культуры и спортивных объектов без учета вышеперечисленных требований, если все посетители имеют действующие QR-коды, ПЦР-тесты с отрицательным результатом либо документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19 в течение полугода до этого дня».

По данным минздрава Кабардино-Балкарии на 14 октября, в регионе выявлено за последние сутки 98 новых пациентов с COVID-19. Общее число носителей коронавируса достигло 33 124 человек, выздоровели из них — 31 011 человек, скончались 848 пациентов.