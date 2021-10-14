Москва, 14 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Отсутствие мотивации к учебе и уважения к знаниям как таковым готово сыграть злую шутку с Россией, да и с человечеством в целом. Как не допустить скатывания в повсеместное одичание, рассуждает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С. А. Рачинского. 1895

Одна из важных причин легкомысленного отношения к знанию — это забвение того, что знание гораздо больше, чем просто информация. Действительно, информацию в наш век интернета и сетевых справочников получить нетрудно. Но вот создать новое знание или не дать утеряться важным знаниевым аспектам о связях и контекстах мира и общества, эта задача неизмеримо сложнее. Впрочем, так ли уж она важна, если за нее так мало платят, и не лучше ли молодежи сосредоточиться на умении ярко и попсово будоражить публику? Читайте статью Платона Беседина

Знание — слабость: как нам не превратиться в стадо