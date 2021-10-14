Октябрьский район, Югра, 14 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Югры потребителям четырёх населённых пунктов произведён перерасчет платы за обращение с твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Onf.ru Свалка бытовых отходов

Поводом для прокурорской проверки стало по обращение главы сельского поселения Малый Атлым. Установлено, что с апреля 2021 года АО «Югра-Экология» незаконно изменило график вывоза ТКО, которым оказание услуги предусмотрено дважды в месяц. Тогда как по закону срок временного накопления несортированных ТКО составляет не менее трёх суток.

По прокурорскому представлению виновное должностное лицо АО «Югра-Экология» привлечено к дисциплинарной ответственности.

В Октябрьском районе, помимо села Малый Алтым, отходы невовремя вывозились в Большом Атлыме, Заречном и Комсомольском. В итоге, 533 потребителям выполнен перерасчёт платы за обращение с ТКО в размере свыше 200 тыс рублей.