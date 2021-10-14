Калуга, 14 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона накануне проведения Всероссийской переписи населения. «Важнейшее для нашей страны событие — Всероссийская перепись населения — начнется 15 октября и завершится 14 ноября, — отмечается в обращении. — Итоги переписи позволят увидеть реальную картину социально-экономических процессов, точнее планировать развитие страны и принимать необходимые меры по реализации программ поддержки населения. Поэтому я прошу вас проявить активность и принять участие в переписи».

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Владислав Шапша напомнил калужанам, что поучаствовать в переписи можно «тремя способами: самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Можно прийти на ближайший стационарный переписной участок или дождаться переписчика дома».

»В Калужской области будет работать более 2500 переписчиков. В том числе порядка 260 студентов. Считаю, что это очень важно — привлекать нашу молодежь к участию в таком значимом для будущего страны мероприятии», — уверен губернатор.