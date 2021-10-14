Таллин, 14 октября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Комиссар по энергетике Евросоюза, представительница Эстонии Кадри Симсон выступила с заявлением по ситуации с резким ростом цен на энергоносители в Европе. Об этом сообщило латвийское радио «Радио 4» со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Russ Батарея отопления

Симсон признала, что беспокойство потребителей электроэнергии построено на ожиданиях холодной зимы: «Волнение потребителей понятно и обоснованно. Наступает зима и для многих цены на электричество сейчас выше, чем когда-либо за последние десять лет».

По ее словам, цены на газ растут не только в ЕС, а по всему миру, в основном, из-за увеличения спроса в Азии. «С постепенным преодолением коронавируса, растет и аппетит мира к энергетике», — добавила еврокомиссар. Симсон считает, что в первую очередь в этой ситуации нужно помочь потребителям союза: «Страны могут напрямую помочь самым уязвимым потребителям. Они могут просто выплатить пособие, могут выдать ваучеры или покрыть часть счетов».

Евркомиссар признала, что это может показаться сложной задачей для стран, которые все еще пытаются справиться с разрушительными последствиями кризиса, вызванного ковид-пандемией. Но, добавила она, доходы от системы торговли квотами на выбросы углекислого газа CO2 быстро растут: «Поэтому мы призываем страны направить эти дополнительные средства на помощь тем потребителям, кому это необходимо».

Еврокомиссар по энергетике также предложила дать возможность потребителям отложить оплату счетов и обеспечить мораторий на отключения электричества и отопления.

В более долгосрочной перспективе Еврокомиссия хочет сделать несколько шагов на международном уровне. Симсон считает, что нужно постепенно увеличить стратегические резервы газа, доступные для всех стран союза. Это помогло бы в подобных ситуациях снизить цены. Для начала нужно понять на сколько эффективно используются нынешние хранилища, убеждена она.

Кроме того, отдельные страны ЕС могут закупать газ вместе. Это должно дать им возможность получить более низкую цену от поставщиков.