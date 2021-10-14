Киев, 14 октября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. Рабочую поездку, включающую посещение контролируемых Украиной территорий Донецкой и Луганской областей, начал украинский президент Владимир Зеленский, сообщили 14 октября в его пресс-службе.

President.gov.ua Владимир Зеленский. Донбасс

«Президент начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он «побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил». Также он посетит мероприятия в честь Дня защитников и защитниц Украины в Мариуполе.