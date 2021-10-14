Москва, 14 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Этика искусственного интеллекта (ИИ) применительно к российским реалиям порадует россиян своим появлением в ближайшем будущем. Что такое этика в отношении еще не определенного на официальном уровне ИИ, разбиралась обозреватель ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Иван Шилов ИА REGNUM Искусственный интеллект

Не совсем понятно, для чего наделять необходимостью присваивать права и этический кодекс для общения с суммой математических алгоритмов, которой, собственно, и является любой нынешний ИИ. Другое дело, если комплекс этот будет регулировать поведение и ответственность тех, кому предстоит работать с ИИ или основанными на его возможностях услугами. При этом у России уже есть некоторый опыт юридического регулирования взаимодействия людей и (разной степени интеллектуальности) роботов. Последний вариант такой регламентации ожидался от специалистов Сбербанка, но, вероятно, этика до сих пор стоит в очереди более насущных тем, связанных с ИИ. Но тема этического регулирования ИИ остается актуальной по всему миру. Почему это так? Читайте статью Ангелины Потеряйко

Искусственный интеллект не создан, но уже требует особой этики