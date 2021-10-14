Москва, 14 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Проблема бедности заявлена правительством РФ как одна из ключевых, от ее решения зависит возможность дальнейшего развития России в обозримом будущем. Что предполагается сделать для того, чтобы бедные граждане России поправили свое положение всерьез и надолго, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Евгений Цоц.

Николай Касаткин. Сбор угля бедными на выработанной шахте. 1894

Персональные выплаты тем, кто в них особенно нуждается, останутся важным инструментом в борьбе с бедностью, во всяком случае, в проекте федерального бюджета до 2024 года им отводится серьезная роль. Но, к сожалению, целевыми актами помощи можно смягчить ситуацию, но не добиться перелома в борьбе. По мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, ситуация на ближайшее будущее в России сложится так: или инвестиции позволят добиться приемлемого роста, достаточного для широкого повышения благосостояния граждан, или эту задачу придется решать ответственному перед страной российскому бизнесу. Заодно можно будет убедиться в наличии такого бизнеса и «измерить его мощь». Но даже если бизнес в России и подключится к непосредственному решению проблемы бедности граждан, делать это надо будет, соблюдая множество условий. Каких же? Читайте статью Евгения Цоца

Взгляд из ямы: смогут ли граждане России выбраться из бедности?