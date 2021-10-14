Таллин, 14 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Эстония в 2020 году получит от продажи квот на выбросы углекислого газа СО2 в рамках действующей в Евросоюзе системы не менее 200 млн евро. Об этом сообщил местный портал ERR ссылкой на советника климатического отдела министерства окружающей среды Имре Баньяша.

Флаг Эстонии

Отмечается, что в государственной бюджетной стратегии на год был заложен доход от продажи квот в размере 144 млн евро, однако уже к 8 октября нынешнего года на счет поступило более 183 млн евро. Это означает, что к концу года поступления несомненно превысят 200 млн евро. Это в 2,5 раза больше ожидаемого.

Эстония участвует с 2005 года в продаже квот на аукционе, проводимом Европейской комиссией в рамках совместной закупочной процедуры для стран-членов ЕС. Согласно директиве ЕС, все зарабатываемые на продаже квот средства должны полностью поступать на программы, связанные с уменьшением выбросов углекислого газа в воздух и сохранением климата.

Эстония получила «лишние» квоты на выброс углекислого газа в наследство от СССР по показателям 1990 года, когда была частью единого экономического пространства СССР и обладала большим количеством промышленных предприятий. За 20 лет число таких предприятий сократилось на 2/3, а образовавшийся излишек в объемах выбросов углекислого газа Эстония теперь продает на внешнем рынке.

С 2005 по 2020 год доходы Эстонии от «углекислого наследия СССР» превысили 4 млрд евро.